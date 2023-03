Shade su Radio Italia con la sua (ragazza) “Lunatica”

Lunatica racconta di una relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti, lunatica appunto. Parla di una giovane che è unica e magnetica agli occhi di Shade, proprio per questo tratto caratteriale. La ragazza viene affiancata all’immagine del fiore di loto, che rimanda al mondo orientale e che trasmette in maniera perfetta “il suo restare a galla anche nei momenti in cui la pioggia rischia di rovinare tutto” (così viene spiegato nel comunicato stampa).