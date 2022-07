Shade e J-Ax cowboy nel Far West per il video di “Tori seduti”

“Tori seduti”, con cui Shade è tornato a collaborare con J-Ax dopo il featuring di “Tutti a casa”, è un brano caratterizzato da un sound fresco, un rodeo in cui l’amore estivo lascia poco spazio al corteggiamento, le ragazze sono sfuggenti e i ragazzi alle feste fanno a gara per avere successo nelle loro conquiste, come dei veri cowboy.