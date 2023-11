Sfera Ebbasta: X2VR è Disco di Platino in una sola settimana

Questo record si aggiunge a quelli che hanno trasformato X2VR nel disco con il debutto digitale in FIMI più alto di tutto il 2023. Il progetto ha immediatamente conquistato le classiche di vendita FIMI per album e vinili e le 12 tracce si sono subito piazzate tutte nella top 20 dei singoli. X2VR sta continuando a farsi notare nel Nostro Paese, dove è risultato il più ascoltato di sempre in una sola settimana in streaming, ma anche in Svizzera e nel mondo, dove è ancora fra i 10 più ascoltati in streaming nei sette giorni.