Sfera Ebbasta: un evento esclusivo a Milano per annunciare l'album X2VR

Nel corso dell’evento esclusivo (a cui hanno preso parte Shablo, Finesse, la fidanzata Angelina e la mamma Valentina), Sfera Ebbasta non ha rivelato grandi dettagli sul nuovo progetto: ad esempio non ha detto se conterrà o meno featuring. Ha però proposto dal vivo alcuni pezzi del suo repertorio e ha fatto uno spoiler, cantando un inedito (senza specificare il titolo) con una dedica a sua mamma e il campionamento di Vida loca dei Club Dogo. Il ritornello del nuovo brano è: “Scusa ma’ / ora posso asciugare le tue lacrime / diventati grandi anche senza papà / me l’avevi detto, non è facile”.