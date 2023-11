Sfera Ebbasta si prende tutto: album e singoli più venduti sono suoi

Non c’è primato che Sfera Ebbasta non stia conquistando grazie al suo nuovo disco “X2VR”. Dopo aver registrato il miglior esordio a livello mondiale in termini di ascolti, sembra una conseguenza il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia. Ma non solo: stando alla FIMI, le 12 tracce del progetto corrispondono anche alle 12 canzoni più acquistate e scaricate nell’ultima settimana. E “X2VR”, che nel 2024 sarà presentato con una doppia data a San Siro, si avvia già verso il Platino.