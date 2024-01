Sfera Ebbasta, non solo San Siro: nuovi stadi per il suo Tour 2024

I biglietti per le date di Lignano Sabbiadoro e Messina saranno acquistabili online dalle 16.00 di martedì 23 gennaio e nei punti vendita autorizzati dalle 16.00 di domenica 28 gennaio. Restano disponibili i biglietti per il secondo appuntamento a San Siro, mentre sono già in vendita i biglietti per la terza data, quella in cui è prevista la partecipazione di Sfera Ebbasta, del Red Valley Festival.