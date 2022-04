Sfera Ebbasta, il nuovo brano “Mamma mia”: nel video la fidanzata Angelina

In “Mamma mia” Sfera Ebbasta canta di un amore che diventa più importante di qualsiasi altra cosa. Non è un caso che nel videoclip la coprotagonista sia proprio la compagna di Sfera, Angelina Lacour. La coppia, per la prima volta, espone in modo giocoso la propria complicità: i due infatti fuggono dal mondo come Bonnie e Clyde; una coppia iconica unita dall’idea di essere diversi. I due, tra l'altro, stanno per diventare genitori del piccolo Gabriel.