Sfera Ebbasta: è nato Gabriel Boschetti Fiol

I due neogenitori hanno dato la notizia sui social, pubblicando una serie di foto del bimbo, accompagnate da dediche molto dolci. “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”, ha scritto lui. “To the little boy who made me a mommy. I love you forever" (“Al bambino che mi ha fatto diventare una mamma, ti amo per sempre”), ha invece postato lei, aggiungendo in italiano “Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol” e in spagnolo “Eres lo mas hermoso que he visto jamás” (“Sei la cosa più bella che abbia mai visto”).