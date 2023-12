Dopo il Platino in tempo record per il suo nuovo album “X2VR” e il primo posto fisso dalla sua pubblicazione, per Sfera Ebbasta mancavano solo le prime certificazioni per le singole tracce. Sono ben 3, quelle contenute nell’ultimo progetto, a brillare già d’Oro, come gli ultimi lavori di Ligabue e Annalisa. Arrivano anche Dischi di Platino per Tiziano Ferro, Guè, Elodie, Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari.