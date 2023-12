Sfera Ebbasta: a un mese dall'uscita, “X2VR” è già doppio Disco di Platino

Come accade ogni settimana, la FIMI ha anche certificato i successi di vendita in digitale di alcuni grandi classici. “Cercami” di Renato Zero, “Amore senza fine” di Pino Daniele e “Felicità” di Al Bano & Romina Power hanno conquistato il Platino. Il Disco d'Oro è arrivato per “Dillo alla luna” di Vasco Rossi (il brano che ha aperto la scaletta del suo ultimo tour negli stadi), “La stagione dell'amore” di Franco Battiato e “Leggero” di Ligabue.