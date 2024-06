Sfera Ebbasta: a San Siro, è la festa della trap italiana. E nel 2025 nuovo tour

Come ogni festa che si rispetti, infatti, non possono mancare gli amici di una vita: i primi sono Tony Effe e Side Baby, “fratelli dal giorno zero”, ma la lista si allarga in fretta con l’arrivo di Tedua, Izi, Luchè, Dref Gold, Simba La Rue e non solo, con cui Sfera ha firmato pezzi entrati di diritto nella storia di questo genere. La temperatura si alza ancora di più quando salgono sul palco la “Trap Queen” Anna e Geolier, incoronato il “nuovo King di Napoli” in questa speciale serata a Milano; e poi, Rkomi e Lazza, per incendiare uno stadio che, dall’inizio alla fine di ogni brano, canta, salta e si muove in modo impressionante, che ci si trovi nel prato o all’ultimo anello più in alto dello stadio.