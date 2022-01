Sette anni senza Pino Daniele: da Vasco a Emma, la musica lo ricorda

Poi tra foto e video, Sangiorgi scrive: “Con Pino era facile trovarsi in queste parentesi sospese, tra la routine di un tour e l’imprevedibiltà del suo essere. Ci siamo trovati spesso a improvvisare in una hall di hotel come questa. E chissà quante volte non sono finite nel rullino dei ricordi di un vecchio telefono. Quella volta sì, grazie alla prontezza di mio fratello Luigi che riprendeva il momento, mentre Salvatore, il maggiore tra noi tre, si godeva quel momento accanto a quel mito che ci aveva regalato, da piccoli, il sogno infinito della musica. Solo qualche anno prima cantavamo le sue canzoni intorno a un falò insieme ad amici, in riva al mare, al nostro mare di Porto Cesareo. Non ci crediamo ancora... che Pino sia un nostro amico. Non ci crediamo ancora... che Pino non ci sia più. P.S. Mi commuove la sua grande umiltà quando, a un 'piccolo' come me, suggeriva gli accordi, come a non sapere che quegli accordi erano e sono impressi nella mia anima”.