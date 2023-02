Sethu: “Ultimo in classifica, primo al FantaSanremo. Una vita con Jiz”

Come avviene la scelta discografica di un pezzo per Sanremo piuttosto che un altro?

Il mio caso è particolare: non avevo pensato a “Cause perse” come un brano per Sanremo, l’ho scritto un anno e mezzo fa. Poi con la mia etichetta Carosello abbiamo pensato di provare la strada dei giovani del Festival e così siamo qua. Però è un brano totalmente spontaneo