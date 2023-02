Sethu a Sanremo 2023: “Se arrivo ultimo? Chiedo aiuto a Tananai!”

Sethu ha ancora la finale di Sanremo 2023 per risollevarsi e non finire all’ultimo posto, con il brano “Cause perse”. Lui, intanto, non ci pensa e punta ad affrontare il Festival come Tananai, 25esimo su 25 solo un anno fa e ora nella parte alta della classifica. Nella video-intervista #atupertu con la Redazione di Radio Italia solomusicaitaliana, il giovane artista spera nella vittoria del FantaSanremo, ricorda i primi tempi con il gemello produttore che lo accompagna in questa nuova esperienza e definisce i suoi “capelli a scodella”… il taglio del futuro!