Sesto Disco di Platino per “Malibù” di Sangiovanni e quarto per “Mille”

Rimanendo in tema di brani estivi, anche il trio composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti può festeggiare un grande risultato perché “Mille” è arrivato al suo quarto Disco di Platino e continua ad andare fortissimo anche con il video su YouTube. Terzo Platino invece per “Ti raggiungerò” di Fred De Palma e secondo per “Makumba” di Noemi & Karl Brave. E’ un’ottima settimana anche per Rkomi, che centra il terzo Platino per il brano “Nuovo range” realizzato insieme a Sfera Ebbasta e Junior K e il secondo con “Luna piena” realizzato con Irama e Shablo.