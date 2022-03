Serena Brancale: il nuovo singolo è “Pessime intenzioni” con Ghemon

A sua volta Ghemon ha detto che passare del tempo in studio con Serena per scrivere questa canzone è stato “eccezionale” e “incredibilmente naturale”. Poi ha aggiunto: “Ero certo che ci fosse affinità con un’artista come lei, che trovo essere in uno splendido momento dì maturità artistica. Quando le energie in circolo sono così positive e le radici così simili, non può venire fuori altro che musica dall’anima”.