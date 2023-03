Sembra la Valentina di Crepax ma è Annalisa: esce “Mon Amour”

Che Annalisa stesse per tornare lo si era capito dal video misterioso postato sulla sua pagina di Instagram. Erano bastate poche note per accendere l’entusiasmo e la curiosità dei fan, che ora ne sanno qualcosa di più. Ecco cos’ha annunciato Nali, pronta per lanciare nuova musica già dal prossimo venerdì (31 marzo).