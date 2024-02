Santi Francesi, i “porta-fortuna” di Sinner: “Jannik ci sta facendo emozionare”

Il titolo “L’amore in bocca”, il brano che i Santi Francesi presentano in gara a Sanremo quest’anno, è il frutto di un errore del correttore automatico del cellulare. A proposito, Alessandro dice: “Faccio un po’ a botte con lo smartphone, voglio usarlo sempre meno e non ho più i social. Non ricordo grandi gaffe per via del correttore, ma capita un sacco di volte che corregga la cosa sbagliata e ti costringa a eliminare il messaggio. In questo caso, però, lo ringraziamo!”.