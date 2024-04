Santi Francesi: dove vederli dal vivo anche nell’estate 2024

Le sorprese potrebbero non essere ancora finite, visto che il nuovo calendario è dichiaratamente in aggiornamento. L’annuncio del tour estivo da parte dei Santi Francesi segue i 4 intimi concerti andati in scena nelle chiese sconsacrate di Milano e Napoli, proprio poche settimane dopo la prima volta al Festival; anticipa inoltre i grandi live nei club, già fissati per il prossimo autunno, tra novembre e dicembre, in 8 grandi province italiane (Torino, Padova, Firenze, Bologna, Bari, Napoli, Milano e Roma).