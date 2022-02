Sanremo, Sangiovanni: “Il tifo su WhatsApp? Mi hanno escluso dalle chat”

Parliamo del testo di “Farfalle”. Il verso finale dice “Sei una boccata d'aria”, che pensiamo racchiuda il significato della canzone. “È così. Era il primo titolo di quel brano, è una frase proprio simbolica. Come adesso sono uscito all'aria aperta, per me scrivere una canzone è la stessa cosa. In realtà nella canzone è riferito a qualcun altro, una persona che però ha lo stesso ruolo di una passeggiata che ti fa staccare e ti fa stare bene. È un periodo particolare e trovare la propria boccata d'aria è importante”