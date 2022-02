Sanremo, Rkomi e le cover di Vasco Rossi: "I suoi brani non tramontano"

Per la serata delle cover hai scelto Vasco con i Calibro 35

Sono molto contento sia di "Insuperabile" sia del medley di tre brani di Vasco Rossi, uno di questi è "Fegato, fegato spappolato", un pezzo attualissimo secondo me. Le sue canzoni non tramontano mai. Il medley è interessante sotto l'aspetto artistico perché si mettono insieme cose che non sono fatte per stare insieme, è difficile e quindi mi affascina. La vostra Storia sulle cover che lui ha condiviso? Incredibile, speriamo di fare bene