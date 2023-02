Sanremo, Paola & Chiara: “Non pensavamo di esserci, Amadeus ci ha scelto”

Gianni Morandi le ha presentate come “le sorelle più famose del pop italiano”: “Navighiamo a vista, è il modo migliore per crearci meno aspettative e meno pressione possibile”, dichiara Chiara Iezzi, “Ci siamo decise dopo una pausa durata dieci anni, in modo molto organico e anche surreale, perché è accaduto tutto un po’ velocemente: forse erano i tempi giusti, forse è perché sono ritornate certe sonorità, quindi questo è il momento di riviversi la magia del revival e anche la necessità di avere un po’ di divertimento dopo tutto questo periodo così strano che abbiamo passato tutti quanti. Il mondo oggi è un po’ imprevedibile, rimaniamo aperte e flessibili a quello che accade, ci facciamo trasportare soprattutto dall’entusiasmo della gente, perché se siamo qui è grazie a loro, grazie ad Amadeus che ci ha scelto nel cast: non era così scontato, non pensavamo di esserci e invece siamo qua”.