Sanremo, Matteo Romano: "Malika? Speciale. Laura Pausini? Il mio primo live"

Matteo Romano si prepara alla serata finale di Sanremo 2022 con la canzone "Virale" dopo il duetto con Malika Ayane in "Your Song" di Elton John nella serata cover: "Lei mi ha aiutato anche a respirare. Stasera sarò molto elegante, monocolore. L'incontro con Laura Pausini? Surreale, lei è stata il mio primo concerto". Il 19enne è l'unico che canta di tre gemelli: "Il Festival è un sogno che si avvera. Consigli per usare TikTok? I video transitions". In collegamento con Radio Italia solomusicaitaliana per il Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, con una scenografia che riprende il suo videoclip ufficiale, ecco la chiacchierata con Paoletta ed Enzo Miccio.