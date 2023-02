La scorsa primavera, Leo Gassmann ha salvato una ragazza da un tentativo di violenza. Anche per questo, può commentare l’impegno portato da Chiara Ferragni a Sanremo in difesa delle donne. “E’ una questione che sposo. Mi è capitato di aiutare una ragazza in difficoltà per strada, è importante che se ne parli per trovare una soluzione. La violenza è sempre da condannare. Un uomo che fa violenza nei confronti di una donna è piccolo”, ha detto l’artista romano.