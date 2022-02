Sanremo, Le Vibrazioni: "Vessicchio c'è. Blanco fenomeno, Iva Zanicchi spacca"

SERATA COVER. In questa quarta sera del Festival, Le Vibrazioni suonano il brano “Live and let Die”, scritto da Paul e Linda McCartney, insieme a Sophie Scott, la leader dei Sophie and The Giants, band inglese nata nel 2015 a Sheffield che ha conquistato le classifiche italiane grazie al successo di "Hypnotized" bissato da "Right Now" e dall’ultimo “Golden Nights” con Benny Benassi e Dardust. "È un grande onore per noi suonare questo brano e potevamo farlo solo qui, perché l'arrangiamento prevede già un'orchestrazione completa, visto che siamo reduci dal tour con Vessicchio, la eseguiremo cercando di essere rispettosi dell'opera d'arte", spiega il gruppo milanese, "Questo è il brano con cui siamo conosciuti, lo ascoltavano i nostri genitori e lo sentivamo a casa, poi c'era la cover dei Guns N' Roses, li abbiamo visto entrambi live: quale modo migliore per omaggiare tutto questo?".