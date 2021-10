Sanremo Giovani: i primi 46 nomi, con molte sorprese, tra rap e talent

Scorrendo la lista saltano agli occhi nomi già noti come Federico Baroni, ora in radio con il singolo “Pur di stare con lei” feat Folcast, in corsa per Sanremo Giovani con il brano “Chilometri”. Non manca una vecchia conoscenza dei Giovani del Festival: Matteo Faustini ha partecipato nel 2020 con “Nel bene e nel male” dopo aver vinto Area Sanremo e ora ritenta con “Autogol”. C'è poi una quota di nomi emersi da talent show, da “Amici di Maria De Filippi” come la seguitissima Martina Beltrami e come Enula, o da X Factor come il duo toscano Manitoba, la cantante lombarda My Drama. Ci sono nomi già affermati sulle piattaforme digitali come Esseho o fenomeni sbocciati sui social come Matteo Romano. È forte anche la componente rap e trap con Blind, rivelazione di “X Factor”, Giuse The Lizia e Royahl in gara con “Trap Boy”.