Sanremo Giovani 2023: ecco i nomi e i brani dei primi 8 finalisti

La strada verso Sanremo 2024 è iniziata e il Direttore Artistico Amadeus ha svelato i primi 8 finalisti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2023. La serata è in programma il prossimo 19 dicembre e stabilirà i 3 artisti che entreranno a far parte dei 26 Big in gara al prossimo Festival.