Sanremo Fantacast: Angelina Mango è l’artista più pronosticata

Si è chiuso da poche ore il “Sanremo Fantacast”, il concorso di Radio Italia solomusicaitaliana che dava la possibilità di pronosticare 23 dei 26 cantanti in gara al prossimo Festival. I nomi del possibile cast, espressi attraverso il nostro sito, hanno seguito in linea di massima le previsioni degli esperti che si leggono un po’ ovunque in questo periodo.