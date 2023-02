Sanremo, Elodie: “Il Pensati Libera di Chiara Ferragni è rivolto a tutti”

La docu-serie “Sento ancora la vertigine”, disponibile dal 20 febbraio, racconterà invece i suoi ultimi 2 anni di vita e di carriera: “Non è autocelebrativa, semplicemente racconta la normalità della vita di tutti, e anche della mia, e di come si arriva poi a chiudere un percorso in qualche modo, con tutte le difficoltà, perché c’è quello che si vede in tv e poi quello che c’è dietro. In realtà invece di fare le Stories, ho fatto delle piccole puntatine, per raccontarmi”.