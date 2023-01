Sanremo, Chiara Ferragni: “Paura di non essere all’altezza”. Il tifo dei fan

“In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene” dichiara Chiara Ferragni, che condurrà il Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus e Gianni Morandi nella prima e nell’ultima serata, martedì 7 e sabato 11 febbraio.