Ariete, da “novellina” a Sanremo 2023 con la canzone “Mare di guai”, per la serata cover ha messo in campo "la sfida" di Franco Battiato con l’amico Sangiovanni. La cantante, 20 anni d’età, annuncia tre concerti nei palasport ad ottobre: “Ma prima musica nuova”. Ecco l’intervista in diretta a Radio Italia solomusicaitaliana dal Fuori Sanremo Intesa SanPaolo con Mario Volanti.