Sanremo, Alex Britti con LDA in Oggi sono io: “All’inizio ero preoccupato”

Mina ti ha chiamato nel 2001 per farla insieme

All’epoca non appariva il nome e il numero di chi chiamava sullo schermo, ero qui a Sanremo. Dall’altra parte della cornetta c’era Massimiliano Pani, il figlio di Mina. Mi chiedeva l’autorizzazione per cantarla e metterla nel disco: era gentilissimo ed educatissimo. Quell’anno ero in cima a tutte le classifiche già da un po’, ero sicuro che fosse uno scherzo, magari del programma “Scherzi a parte”: sono rimasto un po’ algido, un po’ freddo. Ho detto: ‘Sì sì vabbè, fate come volete…’. Poi un ufficio stampa in particolare mi ha confermato che era davvero Pani, allora ho richiamato io e ho chiesto scusa. Da quella telefonata a cui non ho creduto, è nato un rapporto durato molti anni