Sanremo 2024: Roberto Bolle sarà super ospite dell’ultima serata

La stella internazionale della danza Roberto Bolle, conosciuto anche come l’Étoile dei due mondi, sarà super ospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2024, quella di sabato 10 febbraio che Amadeus condurrà insieme a Rosario Fiorello. A dare l’annuncio è stato proprio Amadeus nel corso del TG1 di ieri sera, mercoledì 6 febbraio; al momento del suo invito, Roberto Bolle si trovava a Londra e ha gli risposto con un video messaggio in cui ha espresso profonda gratitudine ed entusiasmo per questa ospitata, che gli permetterà di portare avanti il suo progetto di rendere sempre più popolare l’arte del ballo: “Non vedo l’ora di portare la danza su un palcoscenico così amato da tutti gli italiani”, ha infatti spiegato.