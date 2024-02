Sanremo 2024, Negramaro: “Ricominciamo tutto” ha già vinto un premio

Il “Premio Lunezia per Sanremo 2024” aumenta ancora di più l’attesa per la prima serata del nuovo Festival, al via domani, quando sentiremo per la prima volta anche “Ricominciamo tutto” tra le 30 canzoni in gara. I Negramaro sono pronti, e lo dimostra anche la loro felicità e serenità in occasione del grande Opening Party Fuori Sanremo ING organizzato ieri sera (domenica 4 febbraio) al Victory Morgana Bay da Radio Italia solomusicaitaliana.