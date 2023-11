Sanremo 2024: Giovanni Allevi ospite, Biagio Antonacci si chiama fuori dalla gara

Per un grande nome che ha confermato la sua presenza, ce n’è un altro che ha respinto le voci che lo volevano nel cast dei cantanti. Si tratta di Biagio Antonacci che è stato più volte inserito nella lista dei possibili artisti del prossimo Festival, ma che ora si è chiamato fuori. “Lo guarderò come sempre, ma non sarò in gara”, ha commentato in una Storia.