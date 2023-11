Sanremo 2024, ci siamo. Quando Amadeus svelerà i cantanti in gara

Amadeus sta pian piano sciogliendo le riserve sulla prossima edizione di Sanremo, la 74° in programma dal 6 al 10 febbraio del 2024. Ha scelto Paola & Chiara, che nel 2023 erano in gara con “Furore”, per condurre il “PrimaFestival”, l’anteprima che racconta l’atmosfera nel backstage del Festival a pochi minuti dal via delle varie serate. Le sorelle Iezzi non saranno da sole visto che i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras fungeranno da inviati speciali nel dietro le quinte.