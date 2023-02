Sanremo 2023, Colla Zio: “Con Ditonellapiaga è scattata la… chimica”

I Colla Zio, in gara a Sanremo 2023 con la canzone “Non mi va”, nella serata cover si esibiscono per ultimi con Ditonellapiaga in “Salirò” di Daniele Silvestri: “Dulcis in fundo. E’ venerdì per tutti, sia per gli artisti sia per chi lavora come voi. Sembra lunedì, ma siamo stanchissimi”. Comunque “comodi” in questo Festival e letteralmente in ciabatte all’Ariston, raccontano la convivenza in gruppo e le regole per sopravvivere a questa settimana: ecco l’intervista in diretta a Radio Italia solomusicaitaliana dal Fuori Sanremo Intesa SanPaolo con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi.