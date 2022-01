Sanremo 2022: svelati i cantanti della prima e della seconda serata

Nella seconda serata di Sanremo 2022, prevista per mercoledì 2 febbraio, si esibiranno gli altri 13 cantanti in gara: Aka 7even, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni e Tananai. Anche in questo caso si tratta di un ordine alfabetico e non di uscita.