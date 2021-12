Sanremo 2022, si aggiunge un Big in gara. Elisa ha il Covid: l'annuncio

Alla serata di Sanremo Giovani 2021, in cui saranno svelati anche i titoli dei brani degli altri Big già noti, era prevista anche la presenza di Elisa, proprio una dei cantanti in gara al Festival. L'artista, però, ha il Covid e parteciperà solo in collegamento: “Sto bene, per fortuna è tutto ok e lo abbiamo preso in forma leggera”, ha rassicurato con un video sui social in cui spiega che tutta la famiglia è stata contagiata e in cui motiva così l'annullamento dell'incontro con il fanclub, oltre alla sua assenza a Sanremo domani sera.