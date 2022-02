Sanremo 2022, la serata finale: Amadeus, Sabrina Ferilli e Marco Mengoni

SABRINA FERILLI. Per la grande attrice romana è la terza presenza all’Ariston dopo l'esordio come co-conduttrice di Pippo Baudo nel 1996 e la seconda apparizione come ospite nel 2002: "Gli ascolti? Stasera non si farà un c...", esclama in romanesco la diva, "Faremo le tre di notte, penso, approfitterò di qualche snack e popcorn dietro le quinte... Sono contenta di rivedere persone con cui ho iniziato la carriera trent'anni fa. Ama mi ha chiamato ai primi di gennaio e ho detto subito sì. Non ho mai sofferto di cervicale ma ora gli anni vanno avanti e durante le feste di Natale è successo: ho vissuto 7-8 giorni come un drogato a causa dei farmaci. Dopo la telefonata del mio agente Lucio Presta, mi è sorto il dubbio di aver immaginato tutto! Le donne mi sono piaciute tutte, sono fan di Ornella Muti. Stasera farò una conversazione con lui, gli farò delle domande: ad alcune penso che non sarà rispondere".