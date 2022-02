Sanremo 2022: la canzone de La Rappresentante di Lista doveva avere un altro titolo

Mauro e Manola si sono collegati con La Rappresentante di Lista dal Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, per raccontare in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana l’emozione che si prova quando mancano poche ore all’esibizione sul palco del Festival di Sanremo. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina infatti saranno on stage dell’Ariston proprio questa sera con il brano “Ciao Ciao”; saranno i quinti concorrenti in gara.