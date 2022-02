Sanremo 2022: l'ordine di esibizione, le parole di Amadeus, i nuovi ospiti

Stasera e domani vota la giuria della sala stampa. Domani canteranno gli altri 13. A che ora la classifica parziale? "Almeno alle 2 di notte, rassegnatevi", Amadeus scherza ma non troppo, "E difficile valutare una canzone al primo ascolto ma il televoto è la pancia del pubblico, è fondamentale, solo che entrerà in gioco dal giovedì, più tardi, dopo aver fatto più ascolti. I brani dei Giovani sono in rete da tempo? Non è così che il pubblico li conosce. Gli influencer? Non credo siano un partito e non è detto che il loro tifo si trasformi in numeri, è legittimo che ognuno voti per chi vuole". "Non avere Gianni Morandi quest'anno avrebbe voluto dire essere una brutta persona", chiosa il direttore di Rai1 Stefano Coletta, "Il video diffuso sui social comunque non dava un'idea completa del suo brano, è vero che il web è sempre più da tenere in considerazione". "L'altro errore era quello di Fedez l'anno prima, ma non dev'esserci una caccia all'eliminazione del cantante" aggiunge Ama.