Sanremo 2022: i voti scorporati e il podio secondo il televoto e le giurie

Intanto, dopo gli incredibili risultati in termini di audience e di share della 72esima edizione del Festival , l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes ha già lanciato l’idea di un. Il presentatore non ha declinato l’invito, ma ha preso tempo rispondendo di essere onorato per la proposta ma di volerci ragionare su a mente riposata.