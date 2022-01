Sanremo 2022, Amadeus: “Fiorello non poteva lasciare solo il suo amico”

"Le radio sono in prima fila? Sì perché la maggior parte degli italiani ascolta la musica così", spiega Amadeus, "Se risultassi positivo? Non c'è piano B, restate qui con me per quindici giorni finché non risulto negativo", scherza, "Speriamo che sia l'ultimo Festival con le mascherine". Sul palco ci sarà anche Drusilla Foer: "Ho scelto cinque donne per omaggiare tutto il mondo dello spettacolo. Mi piace Drusilla per la sua ironia e come protagonista del teatro. Allo stesso modo ho voluto Ornella Muti per rappresentare il cinema con i suoi novanta film, la sera dopo invece c'è la giovane Lorena Cesarini, famosa per Suburra. Avendo visto la serie Blanca, ho chiamato Maria Chiara Giannetta: ci siamo piaciuti a pelle a I soliti ignoti. Sabrina Ferilli è tanta roba: attrice, ironica, divertente; ha animato anche il nostro servizio fotografico, piace a tutti, grandi e piccoli, era il modo giusto per chiudere Sanremo".