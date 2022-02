Sanremo 2022, Amadeus e Drusilla Foer: "Checco Zalone ha smosso le acque"

DRUSILLA FOER. "Ho una grande ammirazione per lei, è speciale, intelligente e affascinante, è amata, me ne sono reso conto subito" dice Amadeus. "Sanremo è anche un luogo di aggregazione dell'Italia che ama la musica e stare insieme, lo vediamo anche dai dati. Dove c'è affetto mi diverto, voglio farlo con Ama e sono contenta che, se dovevo essere la figura scandalosa del Festival, ma non mi sembra che manchino, c'è la volontà e la determinazione di parlare di certi temi. Finalmente posso mettere otto vestiti da sera, non mi capiterà più. La vita è una caccia al tesoro ma la cosa più preziosa è la ricerca che si fa prima del premio, che è trovare se stessi: questo Sanremo è un passo verso il tesoro, anche per la mia fame di esperienza, per il senso di responsabilità che ho verso chi crede in ciò che dico e penso".