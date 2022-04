Sangiovanni: “Una parte di me è risolta ora con Cadere volare”

Sangiovanni ha presentato, a Radio Italia solomusicaitaliana, il suo primo album in studio, Cadere volare, uscito venerdì 8 aprile. Per lui, scriverlo è stata una sorta di terapia. Il disco è infatti molto intimo, introspettivo. “Una parte di me è risolta ora”, ha ammesso ai microfoni di Mauro Marino e Manola Moslehi. Il cantante, età 19 anni, ha regalato anche una mini-esibizione, cantando 3 brani del nuovo disco, alcuni per la prima volta, come Cortocircuito, Farfalle (con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2022) e Perderci (forti).