Il 5 ottobre del prossimo anno, i fan di Sangiovanni non dovranno prendere appuntamenti perché il loro artista del cuore si esibirà al palazzetto di Milano. Non è la prima volta che Sangio sceglie il Forum di Assago: già nell’ottobre del 2022, si era esibito in quella location per chiudere un anno straordinario, in cui aveva debuttato al Festival con “Farfalle”.