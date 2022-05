Sangiovanni sbanca la Fimi. Gioie di Platino per Blanco, Elodie e Ultimo

I due album di Sangiovanni sbancano i Fimi Awards della settimana, ma ci sono gioie di Platino anche per Blanco, Elodie e Ultimo: sono tutti e quattro reduci da Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo a Milano. Intanto anche Eros Ramazzotti e Fiorella Mannoia si godono i loro premi. Ecco le ultime certificazioni assegnate come ogni lunedì dalla Federazione Industria Musicale Italiana.