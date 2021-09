Sangiovanni: “Malibù” è Platino in Svizzera e il tour è tutto sold out

Intanto, tutti i live del tour estivo di Sangiovanni, il primo della sua carriera, sono ufficialmente sold out: questa sera (giovedì 2 settembre) l’artista si esibirà a Brescia, mentre domani sarà a Genova. Oltre agli appuntamenti della sua Tournée estiva, che proseguirà fino al 14 settembre, Sangiovanni è atteso anche all’Arena di Verona per due eventi di cui Radio Italia è radio ufficiale: i Seat Music Awards 2021 (9-10 settembre) e Aperol with Eroes 2021 (17-18 settembre),