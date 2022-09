Sangiovanni, live rinviato: “Fitte allo stomaco da un anno e mezzo”. Video

Sangiovanni chiarisce: “Sarei salito sul palco anche con il dolore, il problema è che avevo questa nausea molto forte: più mi muovevo più avevo i conati. Non sarei riuscito a cantare. Non era bello salire sul palco per rischiare di doverne scendere poco dopo. Vi avevo già fatto aspettare molto tempo. L’organizzazione e il mio team hanno deciso di rinviare il concerto a oggi stesso. Mi dispiace davvero tantissimo per tutte le persone che avevano preso il biglietto e che hanno speso soldi per spostamenti vari. Mi sento in colpa per quello che è successo”.